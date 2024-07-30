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الأمم المتحدة: المجاعة بغزة ربما تحدث خلال شهر سبتمبر المقبل

الأمم المتحدة: المجاعة بغزة ربما تحدث خلال شهر سبتمبر المقبل
الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر مسؤول بالأمم المتحدة أنه "ربما يتم إعلان غزة منطقة مجاعة منكوبة بشكل رسمي خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك في حال استمرار تردي وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك"، لافتا إلى أن قطاع غزة وصل لأسوأ مستوى في تاريخه في مؤشرات الأمن الغذائي مع دخول الحرب شهرها العاشر على التوالي.

العالم - فلسطين

وأكد المصدر الأممي، أن "الجوع في غزة تجاوز حالة الطوارئ والأزمة ووصل إلى الوضع الكارثي، ونحن نحذّر كثيرا من خطورة تفشي أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في هذا القطاع، وفي ظل تلك الظروف المأساوية جدا".

وذكر أنه "تم مؤخرا دعوة اللجنة الدولية لمراجعة المجاعة، والتي تضم خبراء يقومون بمراجعة نتائج مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، من أجل تقييم حالة المجاعة في قطاع غزة، وهذه اللجنة تدرس جيدا الأوضاع على الأرض بشكل مستمر ودقيق، وتقوم بتحليل مُعمّق للنتائج والبيانات والإحصائيات التي تصل إليها فرقها".

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