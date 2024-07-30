هل من قنابل موقوتة في خطاب بزشكيان امام البرلمان المحافظ؟!!

العالم - خاص بالعالم

ورحب بتوجه الرئيس الجديد نحو تشكيل حكومة وفاق وطني، واعتبر انه لا يمكن حل مشاكل البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي عبر الاستفراد بالحكم، موضحا ان هناك تيارا ثالثا تحت عنوان المستقلين (المعتدلين) بدأ يتشكل واصبحت له مكانة في البرلمان الى جانب الاصوليين والاصلاحيين.

وادى اليوم الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الاسلامي وبحضور جمع من كبار المسؤولين والقادة العسكريين في البلاد إلى جانب وفود الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في المراسم.

واكد بزشكيان أمام مجلس الشورى الاسلامي بعدَ أدائه اليمين سعي لتحسين الاوضاعِ الاقتصادية والاجتماعية وبذل نفسه وحكومته في خدمة الشعب الايراني وبث روح الامل والاصلاح ورفع الظلم واحقاق العدالة وتقوية اواصر الوحدة الوطنية.

وينص الدستور الايراني على أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بحضور نواب الشعب في البرلمان وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

وحول سياسته الخارجية تعهد الرئيس بزشكيان بالدفاع عن فلسطين وغزة، مشيرا إلى أن قتل اطفال غزة يجب أن يتوقف.

وقال إنه سيعمل على تعزيز العلاقات مع جميعِ الدول على اساس المصالح المشتركة معتبراً أن هناك اهمية بالغة لدول الجوار من أجل تطوير حياة شعوب المنطقة.

وشارك في المراسم وفود من عشرات الدول الاجنبية بينهم الرئيس الطاجيكي ورؤساء وزراء العراق وسوريا وارمينيا وجورجيا وكوبا إلى جانب عدد من وزراء الخارجية ومساعدي الرؤساء ورؤساء البرلمانات وقيادات في حركات المقاومة.

وبهذا يصبح الرئيس بزشكيان الرئيس التاسع في تاريخ الجمهورية الاسلامية في ايران وسوف يشكل الحكومة الـ 14 بعد نيلها الثقة في البرلمان.

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