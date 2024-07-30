إعدام شاب فلسطيني على يد الإحتلال شمال الخليل!

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب من مسافة قريبة ما أدى إلى إصابته بجروح، وتركته ينزف في المكان دون تقديم الإسعاف له ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه ومعرفة وضعه الصحي.

وادعى جيش الاحتلال، أن "مخربا حاول تنفيذ عملية طعن ضد قوات الجيش التي تواجدت في مفترق بيت عينون، دون وقوع إصابات". وأضاف أن "الجنود أطلقوا النار عليه وتمكنوا من تحييده".

وفي نابلس، أصيب شخص بالرصاص الحي ووصفت حالته بالحرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة؛ مساء اليوم.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت حي خلة العامود شرق نابلس، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين. وأدى ذلك إلى إصابة شخص (45 عاما) بالرصاص الحي في الرأس والصدر والظهر، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالحرجة.