بزشكيان: تعزيز العلاقات بين ايران والامارات يصب في مصلحة الامة الاسلامية

العالم - إيران

وأعرب مسعود بزشكيان عن أمله مساء الثلاثاء في لقاء مع "الشيخ عبد الله بن زايد" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تتوسع العلاقات والتعاون بين البلدين بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وأشار الرئيس الايراني إلى أن تعميق وتعزيز العلاقات مع الجيران هو أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة الرابعة عشرة، وقال: الدول والأمم الإسلامية أخوة، وإذا توحدت فإن الكيان الصهيوني لن يكون قادر على ارتكاب مثل هذه الفظائع والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب بزشكيان عن أمله في أن يؤدي توسيع العلاقات بين البلدين إلى وحدة وتماسك حقيقيين بين الدول الإسلامية.

كما نقل الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة تهنئة رئيس دولة الإمارات بمناسبة انتخاب الدكتور بزشكيان للرئاسة وقال: حكومة الإمارات وشعبها لديهم اهتمام عميق وكبير بإيران والشعب الإيراني ونعتقد أنها فرصة جيدة أن نكون معًا ولدينا علاقات جيدة مع بعضنا البعض، وآمل أن نتمكن من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتحقيق المنافع المتبادلة.

وذكر أن رئيس حكومة الإمارات أكد بأن أوصل لكم قوله بأن تعتبروا بلادنا بلدكم الصديق ومنزلكم الثاني. وأتمنى أن نبدأ طريق جديد في تطوير العلاقات الثنائية خلال فترة رئاستكم، وأكدوا أن أبواب الإمارات مفتوحة لكم دائماً ولأي أفكار وأفكار لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.