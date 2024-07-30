لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

العالم - لبنان

وقال ميقاتي، في بيان لمجلس الوزراء، "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولاً إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان".

وأضاف، "هذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين وهو أمر نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".

وأعلن مجلس الوزراء عقد اجتماع غداً بحضور جميع الوزراء لمناقشة مستجدات الوضع عقب الهجوم الإسرائيلي.

من ناحيته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إن لبنان "سيقدم شكوى لمجلس الأمن في هذا الصدد".

كما أعرب عن أهمية أن يكون "رد حزب الله على إسرائيل متناسقاً".

فيما قال وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين إن إسرائيل حاولت من خلال استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، اليوم الثلاثاء، "تثبيت التهمة" على حزب الله على خلفية الهجوم على بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.

وأكد شرف الدين، لسبوتنيك، "إسرائيل تحاول من خلال استهداف الضاحية الجنوبية الاحتيال وتضليل الرأي العام العالمي لإثبات التهمة على حزب الله".

وأضاف، "أعلن تعليق اعتكافي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وسأحضر في الاجتماع الذي سيعقد غداً الأربعاء، نظراً للوضع الأمني المستجد، وذلك من منطلق الواجب الوطني ومبدأ المشاركة".

وتعرضت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لغارة جوية، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذها لاستهداف قيادي كبير بحزب الله.

ووقع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.