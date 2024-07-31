أبرز احداث اليوم الرابع من الالعاب الاولمبية في باريس

العالم _ أولمبياد 2024

لحقت مصر بإسبانيا الى الدور ربع النهائي في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية عندما تغلبت عليها بهدفين لهدف في بوردو في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

عوّضت إسبانيا، الوصيفة الأولمبية ثلاث مرات، خسارتها المباراة الأولى بتفوقها على يانيس أنتيتوكونمبو ورفاقه في المنتخب اليوناني بأربع وثمانين نقطة لسبع وسبعين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة السلة.

هذا وحقق المنتخب الاسترالي فوزه الأول في منافسات كرة الماء بعدما ألحق الخسارة بحامل الميدالية الذهبية منتخب صربيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، عن أنه كرّر طلبه من اللجنة الأولمبية الدولية إقصاء إسرائيل عن أولمبياد باريس، خصوصا بسبب الحرب الدائرة على غزّة.

واستضافت هذه الحلقة في الاستوديو الاعلامي والاستاذ الجامعي محمدامين بني تميم.

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