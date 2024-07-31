هذا ما قاله الشهيد هنية خلال زيارته لمبنى قناة العالم + فيديو

العالم - ايران

وقال الشهيد هنية خلال المقابلة: انا اتوجه بالتحية لقناة العالم هذه القناة التي ترسخ دائما هويتها كاعلام مقاوم و داعم للمقاومة نحن تابعنا تغطيتها تقاريرها وكل ما قامت به خلال معركة سيف القدس وحتى المعارك السابقة هي تشكل نافذة امل دائما في ظل المعارك التي نخوضها مع الاحتلال الاسرائيلي وهي تقدم الرواية الحقيقية المصداقية الصدق الذي تنقله عبر المقاومة المباركة لذلك نحن نحييكم، نشد على اياديكم وان شاء الله يأتي الوقت وانتم تغطوا احتفالات النصر في القدس وفي الاقصى ان شاء الله.

واعلن حرس الثورة الاسلامية صباح اليوم الاربعاء عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".