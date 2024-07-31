"اسرائيل" تتهرب من مسؤولية اغتيال اسماعيل هنية

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان كيان الاحتلال الاسرائيلي طلب من جميع المسؤولين الاسرائيليين عدم الادلاء باي تصريحات حول حادثة الاغتيال.

وأشار مراسل العالم الی تجنب الاعلام الاسرائيلي الحديث عن دور "اسرائيل" في عملية الاغتيال، مؤکداً انهم يکتفون بنقل تفاصيل الحدث دون تبني أي موقع حياله.

وأوضح مراسل العالم ان العملية لاتصب في مصلحة أي جانب سوی کيان الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً الی محاولة توظيف الاعلام الاسرائيلي اغتيال هنية کبادرة لاستعادة قوة الردع الاسرائيلية وامکانية الکيان في الوصول الی أي شخص في أي مکان وزمان، لاسيما الوصول الی اسماعيل هنية الذي تعتبره اسرائيل أحد مخططي معرکة طوفان الاقصی.

هذا واعلن حرس الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.