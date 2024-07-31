حزب الله .. ننتظر مصير القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر

العالم - لبنان

واضاف البيان:”تعمل فرق الدفاع المدني منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه”.‏

واستشهد 4 مدنيين لبنانيين بينهم طفلين أخوين وجرح 74 شخصا بعدوان إسرائيلي استهدف الثلاثاء مبنى سكنيا في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت المعلومات أن “العدوان نفذته طائرة اسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على مبنى سكني بالقرب من مستشفى بهمن”، ما يظهر فداحة الانتهاك الاسرائيلي للقوانين الدولية الراعية لحقوق وسلامة الانسان.

بدوره، أشار مراسل المنار الى ان “الشهداء الأربعة هم السيدة وسيلة بيضون من بلدة الشهابية الجنوبية وسيدة اخرى، والطفلين الأخوين سارة(6 اعوام) وحسن فضل الله(10 اعوام) من بلدة عيناثا الجنوبية”، ولفت الى ان “غالبية الجرحى خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم وبقي عدة أشخاص ممن يحتاجون الى متابعات طبية”، وأشار الى انه “سجل سرعة حضور فرق الانقاذ والاسعاف لا سيما التابعة لاتحاد بلديات الضاحية الى مكان وقوع العدوان للبدء برفع الانقاض ومسح المكان ونقل الشهداء والجرحى، ومن ثم تم تنظيف الطرقات في المنطقة ومن تم فتحها”.

ولفت مراسل المنار الى انه “بعد دقائق من وقوع العدوان وخلال البدء بعمليات البحث عن الشهداء والجرحى والمفقودين، حضر الناس الى المكان ورفعوا شعارات التأييد للمقاومة والدعم لفلسطين”، وتابع ان “الناس بشكل عام وخاصة أهالي الشهداء والجرحى أكدوا الانتظار بفارغ الصبر لبيان المقاومة ولما ستقرره وهم متأكدون ان النصر بات قريبا جدا”.