توقعات برد مؤلم وموحد علی جريمة اغتيال الشهيد هنية

العالم - خاص بالعالم

وقال مطر لقناة العالم:"إننا اليوم أمام تطور خطير ومرحلة جديدة من عمر الحرب، إضافة إلى تصاعد وتصعيد واضح من قبل العدو الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو عائد من واشنطن ومعه ضوء أخضر كبير لاستمرار العدوان.

ورأی أن الاحتلال الاسرائيلي يعيش الآن حالة حرب وجودية ويخوض حرب استنزاف على مدار 10 أشهر، متوقعاً ان تستمر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وعن عملية اغتيال الشهيد اسماعيل هنية، قال مطر ان هذه العملية خطيرة جدا على الصعيد الأمني، أولا لرمزية المكان "طهران"، وثانياً لأن الشخصية المستهدفة هي شخصية فلسطينية هامة في محور المقاومة، مشدداً على أن ذلك لن يمر مرور الكرام ودون عقاب وهذا بحد ذاته بمثابة التصعيد، الذي بدأ من عند الكيان الإسرائيلي.

وأوضح ان الحرب تمر بمرحلة جديدة وحساسة تستدعي حاجة كبيرة للإرادة والقدرة على التفكير واتخاذ القرار الحاسم، مما من شأنه رد الصاع صاعين.

وأشار مطر إلى الهجوم الإرهابي الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الايرانية بدمشق قائلا إن الرد أنذاك كان مؤلما لكيان الاحتلال، وعليه، فإن على العدو الآن أن يفهم أيضا بأن الرد سيكون مؤلما.

وأكد مطر على أن جبهة المقاومة من اليمن والعراق ولبنان وطهران ستكون موحدة في الرد على عدوان الاحتلال الاسرائيلي.