فيديو وصور/آخر ظهور للشهيد اسماعيل هنية في طهران

العالم- ايران

ويعود الفيديو والصور لحفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مبنى مجلس الشورى الاسلامي في طهران امس الثلاثاء. وايضا لقاء هنية بقائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي وايضا لقاءه بالرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان.















واستقبل قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، امس الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية والوفد المرافق له، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زيادة النخالة.

وقال السيد خامنئي خلال اللقاء إن "راية الإسلام بين أيدي الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة هي العليا"، مضيفاً أنه "بفضل هذه المقاومة جرى توفير الأرضية لنشر الإسلام".

وأضاف أن "الاتجاه المتزايد نحو الإسلام في المرحلة الحالية يدل على عظمة الأمة الفلسطينية وأهل غزة"، مشدداً على أن العامل الأساسي وراء عظمة ومجد المقاومة هم أهل غزة وسكان الضفة الغربية.

بدوره، قال هنية إن "المواقف القوية لإيران تجاه المقاومة الفلسطينية وحركاتها، تشعرنا بالفخر".

كما التقى هنية في وقتٍ سابق من الثلاثاء، الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان ووضعه في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة.

وهنأ هنية بزشكيان على توليه منصب الرئاسة، شاكراً إيران على مواقفها المشرفة في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

من جانبه، عبر الرئيس الإيراني عن سعادته باستقبال وفد حركة حماس، مؤكداً الموقف الراسخ لبلاده في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفي ظل قيادة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي.

وتمنى بزشكيان لـ"الشعب الفلسطيني ومقاومته الانتصار في معركتهم العادلة ضد العدوان الإسرائيلي".

وصباح اليوم الاربعاء، أعلن حرس الثورة الاسلامية في إيران استشهاد هنية في قصف صهيوني استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم.

ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".