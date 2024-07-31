الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

التفاصيل الأولى لاغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران

التفاصيل الأولى لاغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران
الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

كان الشهيد هنية الذي زار إيران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني يتواجد في أحد المباني الخاصة شمالي طهران عندما استشهد بمقذوف من الجو.

العالم - ايران

ونُفذت عملية الاغتيال الجبانة لإسماعيل هنية حوالي الساعة الثانية فجرا.

وما زالت التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة قريبًا.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد اسماعيل هنية في طهران واعلنت بانها ستنشر بيانها الثاني بعد ساعة.

واعربت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف، وقالت، استهدف صباح اليوم مقر إقامة السيد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذا الحادث استشهد هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان، يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

توقعات برد مؤلم وموحد علی جريمة اغتيال الشهيد هنية

اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية