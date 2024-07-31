نجاة رئيس مجلس السيادة السوداني من محاولة اغتيال + تفاصيل

العالم - السودان

وأشارت قناة الجزيرة نقلا عن المصادر أن مسيرة انتحارية استهدفت البرهان أثناء مشاركته في مهرجان تخريج طلاب الكلية الحربية بمعهد "جِبيتْ" العسكري بولاية البحر الأحمر.

وتابعت المصادر أن رئيس مجلس السيادة السوداني لم يصب بأذى وتم نقله إلى مدينة بورتسودان.

وكان البرهان يشهد تخريج دفعات من الكليات الحربية والتأهيلية والجوية والأكاديمية البحرية في استاد معهد المشاة حسن وقع الهجوم.

وقد أصدر الجيش السوداني بيانا قال فيه إن الدفاعات الجوية تصدت اليوم لمسيّرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال، وأضاف البيان أن الهجوم تسبب في مقتل 5 وإصابة آخرين.