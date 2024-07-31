تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران

العالم - ايران

وستقام مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران غدا على ان يتم دفنه في الدوحة بعد غد الجمعة .

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد اسماعيل هنية في طهران.

واعربت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان لها، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف، وقالت، استهدف صباح اليوم مقر إقامة السيد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذا الحادث استشهد هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان، يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.