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الجهاد الاسلامي تتوعد 'اسرائيل' برد قاس علی جريمة اغتيال هنية

الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين محمد الحاج موسى ان هناك تنسيق وتواصل دائم بين فصائل المقاومة الفلسطينية وان الرد سيكون قاسيا على جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية.

العالم _ خاص بالعالم

وفي حوار خاص مع قناة العالم قال الحاج موسى ان هذا المصاب جلل ومؤلم ولكنه يزيدنا اصرارا و ثباتا وحضورا في الميدان.

وتابع ان قضية فلسطين هي اكبر من اغتيال قائد وهي قضية أمة ومقدساتها، مؤكدا ان هذه الامة ليس فيها خير اذا لم تتقدم نحو المواجهة وتدافع عن وجودها ومبادئها وقيمها.

وأضاف المتحدث باسم الجهاد الاسلامي: نحن لن نتراجع لو سقطنا جميعا شهداء، وهذه المسيرة مستمرة حتى ننتصر ونعطي للامة المستقبل الذي يليق بها.

هذا واعلن حرس الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

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