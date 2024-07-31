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بيان السيد عمار الحكيم حول استشهاد اسماعيل هنية

بيان السيد عمار الحكيم حول استشهاد اسماعيل هنية
الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

ادان رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، السيد "عمار الحكيم"بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية الذي اغتالته اليد الإسرائيلية الغادرة، مجددا مطالبة المجتمع الدولي لردع الكيان الغاصب.

العالم- العراق

وجاء في بيان مكتب السيد الحكيم:

إنا لله وإنا إليه راجعون

نشارك شعبنا الفلسطيني الصابر المظلوم، وحركات المقاومة الفلسطينية الحزن والحداد باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور إسماعيل هنية الذي اغتالته اليد الإسرائيلية الغادرة إثر استهداف مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، إن هذه الممارسات الإجرامية لكيان الاحتلال أوهن من أن تفت عضد شعبنا الفلسطيني عن مواصلة حق المضي في طريق الانتصار لقضيته العادلة، وأن دماء الشهداء وتضحيات المضحين وقود سفرها المجيد المفعم بالفخر والاعتزاز.

إننا إذ ندين بشدة هذه العملية الإجرامية نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي لردع هذا الكيان الغاصب.

رحم الله الشهيد الفقيد هنية وألهم إخوته ورفاق دربه العزيمة في مواصلة طريق الشهادة حتى تحقيق النصر للقضية الفلسطينية العادلة.

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