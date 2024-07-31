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خاص بقناة العالم..

حماس: لن يثنينا اغتيال القادة وسنکنس الاحتلال عن کل فلسطين

الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مسؤول في حرکة حماس ان جميع أعضاء هذه الحرکة مشروع شهادة وأن اسماعيل هنية قد سبق الاخرين في هذا المشروع.

العالم - خاص بالعالم

وصرح مسؤول العلاقات الاعلامية لحرکة حماس في لبنان، محمود طه لقناة العالم ان اغتيال القائد الشهيد اسماعيل هنية لن يثني حرکة حماس عن مشروعها ولن نتراجع عن هذا المشروع.

وأکد ان حرکة حماس، فقدت قبل الشهيد هنية قيادات کبيرة کالشيخ أحمد ياسين والشهيد الرنتيسي والشهيد العاروري، موضحاً ان هذه الدماء زادتنا تمسکاً بحقوقنا وحقوق شعبنا ودماء الشهيد اسماعيل هنية ايضاً لن تزيداً الا تمسکاً بخيار الجهاد والمقاومة طريقاً وحيداً وحلاً وحيداً مع الکيان الاسرائيلي الذي لايفهم لغة سوی لغة المقاومة والجهاد.

وقال محمود طه:"نحن ماضون في هذا الطريق حتی نتمکن من کنس الاحتلال الصهيوني عن کل ارض فلسطين، ونعرف ان هذا الطريق محفوف بالمخاطر وانه اما نصر واما شهادة، والشهيد القائد اسماعيل هنية سبقنا في الشهادة وکلنا مشاريع شهادة في سبيل الله وفي سبيل فلسطين، وکلنا متمسکون بمقاومتنا وماضون ولن نحيد عن هذا الطريق مهما زادت الضغوطات ومهما حاول العدو الاسرائيلي ارتکاب حماقات ومجازر واغتيالات بحق شعبنا وقيادتنا فإننا مستمرون في هذا الطريق والنهج حتی تحرير کل فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي بإذن الله".

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