شاهد/ زوجة نجل هنية تنعيه بكلمات مؤثرة..

العالم- فلسطين

وقالت إيناس هنية خلال المقطع: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، أنعي رجلا تضج الأرض والسماء بطيب ذكره، رجلا غني عن التعريف، أنعي عمي وحبيبي وأبي وتاج رأسي وقرة عيني العم أبو العبد هنية، ليلتحق بركب المجاهدين الصادقين والميامين بهذه الدماء الزكية".

وأضافت: "الشهيد البطل القائد العظيم الجليل، لا نقول إلا ما يرضي الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبا العبد يا ابونا لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، المصاب جلل، ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية، واللقاء انشاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض الوداع يا قائد الأمة".

وصباح اليوم اعلن حرس الثورة الاسلامية عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".

واجرى الشهيد اسماعيل هنية ووفد حركة حماس أمس الثلاثاء زيارة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد .