الشهيد اسماعيل هنية.. رجل الجهاد والميدان

العالم - فلسطين

للشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مسيرة حافلة من العطاء في ميدان السياسة ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة بدأها عام 1983 من العمل لمدة عام واحد كعضو في الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في غزة قبل أن يتولى منصب رئيس المجلس في الفترة الواقعة بين 1985 و1986.

كما عمل في جامعة غزة الإسلامية قبل أن يصبح عميدا لها عام 1992. وتولى عام 1997، لعدة سنوات، رئاسة مكتب الشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسس وزعيم حركة حماس الذي اغتالته طائرات الاحتلال عام 2004.

الشهيد هنية كان أحد أعضاء القيادة السياسية للحركة في غزة، وعمل كعضو في لجنة الحوار العليا لحماس مع الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكذلك في لجنة المتابعة العليا للانتفاضة ممثلا عن الحركة.

في عام 2006 تولى الشهيد هنية رئاسة الحكومة في السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية إلى أن أقاله رئيس السلطة محمود عباس في يونيو حزيران 2007، وذلك بعد سيطرة كتائب القسام على مراكز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، حسماً لانفلات أمني دام شهورا في القطاع.

حرص هنية على فتح الباب أمام المصالحة الوطنية مع السلطة الفلسطينية، وأعلن قبوله التنازل عن رئاسة الحكومة المُقالة في إطار مصالحة شاملة تكون حكومة وفاق وطني أبرز ثمارها.

في عام 2017 انتُخب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل، وبعد عام أدرجت واشنطن اسمه في قوائم الإرهاب عقب قرارها الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكان هنية يحظى بشعبية كبيرة في أوساط حماس والشعب الفلسطيني وبعلاقات قوية مع قيادات الفصائل الفلسطينية الأخرى، ولطالما سلط الضوء مرارا على التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى في القدس، واستمرار حصار الاحتلال لغزة والتطبيع مع دول المنطقة.