روسيا: اغتيال هنية له تأثير سلبي للغاية على..

العالم- اوروبا

وذكرت الوزارة، أن ما يلفت الاهتمام هو أن هذا الهجوم تم تنفيذه أثناء إقامة زعيم حركة حماس في إيران، حيث كان بدعوة رسمية للمشاركة في حفل تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب مسعود بزشكيان.

وقال البيان: "من الواضح أن منظمي هذا الاغتيال السياسي كانوا على علم بالعواقب الخطيرة التي قد يخلفها هذا العمل على المنطقة بأكملها. لا شك أن مقتل إسماعيل هنية سيكون له تأثير سلبي للغاية على مسار الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي تم في إطارها الاتفاق على شروط مقبولة للطرفين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وحثت الوزارة، جميع الأطراف المعنية مجددا على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الأمنية في المنطقة وتثير مواجهة مسلحة واسعة النطاق، بحسب البيان.

من جانبها، قالت السفارة الروسية في إيران إن اغتيال إسماعيل هنية هو جريمة سياسية وسيؤدي إلى التصعيد في الشرق الأوسط.

وأضافت السفارة: "هذه جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق وستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط وستؤثر سلبا على المفاوضات لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة".

وأشارت السفارة إلى أنها "شعرت بصدمة عميقة إزاء عملية القتل الوقحة التي تعرض لها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران".

وأعربت عن تعازيها لعائلة وأقارب الشهيد.