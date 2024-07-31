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راية الثأر الحمراء تُرفع فوق قبة مسجد جمكران بمدينة قم المقدسة

الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

تداولت المواقع الاخبارية صور و فيديوهات لرفع راية الثأر الحمراء فوق قبة مسجد جمكران بمدينة قم المقدسة في إيران.

العالم - ايران

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