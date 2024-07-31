بلينكن يزعم عدم تورط بلاده في اغتيال إسماعيل هنية

العالم - الاميركيتان

وكان بلينكن يتحدث لوكالة الأنباء المركزية خلال زيارته الرسمية التي استمرت يومين إلى سنغافورة، بعد ساعات من الإعلان عن استشهاد هنية في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وعندما سُئل عما إذا كان القتل سيغير من مسار الحرب، قال بلينكن: "من الصعب للغاية التكهن، وقد تعلمت على مدار سنوات عديدة ألا أتكهن أبدًا بالتأثير الذي قد يخلفه حدث ما على شيء آخر".

وبدلاً من ذلك، أكد بلينكن على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب التي استمرت تسعة أشهر، قائلاً: "سنستمر في العمل على ذلك طالما استغرق الأمر للوصول إلى هناك" على حد زعمه.

وختم بلينكن تصريحه بالقول، "من الأهمية بمكان أن نضع الأمور على مسار أفضل من أجل سلام أكثر ديمومة وأمن أكثر ديمومة، حتى يظل هذا التركيز قائمًا" من دون اي اشارة الى الدعم الكامل الاميركي لكيان الاحتلال في كل الجرائم التي يرتكبها ضد شعوب المنطقة وزعزعته للامن والاستقرار فيها.

البيت الأبيض: نحن على علم بالتقارير عن اغتيال إسماعيل هنية

تأتي تصريحات بليمكن بينما أكد البيت الأبيض انه "على علم بالتقارير عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

كما جدد وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن التأكيد على أنه "إذا تعرضت إسرائيل لهجوم سنساعد في الدفاع عنها".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس في بيان ان "رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية قضى مع أحد افراد فريق حمايته إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان "اننا ندرس أبعاد حادثة اغيتال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".