العالم _ هاشتاغ

اغتيال سيغير الكثير من سيناريوهات المواجهة مع الاحتلال، هذا هو الشهيد اسماعيل هنية.

نستعرض بعضا من التعليقات الكثيرة حول استشهاد اسماعيل هنية.

نبدأ مع "علاء رجيعة" الذي كتب. القدر الكبير من الحزن على الشهيد إسماعيل هنية بيبين إنه على قد ما المصاب جلل على قد ما هو مبشر جدًا بالجيل الجديد إن قضايا الأمة مضاعتش منه وإنه بقى من ضمن أولوياته نصرة الدين و الأمة

"سناز" أيضا علقت. الشهيد إسماعيل هنية أقوى من إسماعيل هنية وإيران بالتأكيد تخطط لعقوبة قاسية للنظام المزيف والآن يريد العدو أن يدمر وحدة المسلمين والثقة في إيران وجبهة المقاومة بالكذب، لكنه سيدفن هذه الرغبة.

أما "بو سعيد الحسيني" فعلق. اتهموه رفقة باقي القادة أنه يُرسل الشعب الفلسطيني للموت وهو آمن في الفنادق والمنتجعات السياحية بعيدا عن رقعة الحرب، قبل شهور قدم أبنائه وأحفاده شهداء واليوم ارتقى شهيدا بإذن الله طلبها ونالها، الشهيد البطل إسماعيل هنية!

من تلقيه خبر استشهاد أبنائه وأحفاده، إلى زيارته الأخيرة إلى إيران ولقائه العفوي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتجوله في العاصمة طهران.. المواقف الأخير للشهيد اسماعيل هنية .. في هذا الفيديو

قبل استشهاده، ودع اسماعيل هنية العديد من أفراد عائلته وأيضا ودع أبناءه وأحفاده الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. واليوم تودع غزة وكل من يدعم المقاومة اسماعيل هنية. زوجة نجل الشهيد نعته بكلمات مؤثرة، نستمع سويا.

في التعليقات التالية على منصة إكس نستعرض ما جاء في بيان لقائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي حول استشهاد اسماعيل هنية.

في التعليق الأول نقرأ.. حمل الشهيد إسماعيل هنية روحه الغالية في كفّيه لسنوات طويلة في ساحات النضال الشريف، وكان مهيّئًا نفسه للشهادة، وهو الذي قدّم أبناءه وذويه في هذا النهج.

حساب آية الله خامنئي أكمل في التغريدة التالية.. لقد اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز، الشهيد اسماعيل هنية، في بيتنا، وأفجع قلوبنا، لكنه أعدّ لنفسه أيضاً عقابًا قاسيًا

أما التعليق الأخير من حساب آية الله خامنئي جاء فيه.. إنّ الثأر لدم الشهيد إسماعيل هنيّة، في هذه الحادثة المريرة والصعبة، التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية، واجبٌ علينا.

نعم.. الثأر لدم الشهيد اسماعيل هنية واجب على الجمهورية الإسلامية في إيران.

لطالما تمسك الشهيد إسماعيل هنية بالمقاومة وصوابيتها في مسيرة استرجاع الحقوق الفلسطينية. من مواقفه التي تبقى عالقة في الأذهان حين قال.. نستشعر ثقل أمانة ومسؤولية قضية فلسطين وهذه مسؤولية لديها أثمان، ونحن مستعدون لها.. كما تحضر في أذهان الناس كلماته عن الشهيد القائد قاسم سليماني.

نستكمل قراءة التعليقات حول استشهاد اسماعيل هنية.

"خالد الحسيني" كتب هنا. يا حزن الحزن. والله لا حزن بعد اليوم على ابو العبد الشهيد إسماعيل هنيه، انما نبكى انفسنا.

"سجاد التميمي"ايضا علق. النتيجة الحتمية للقادة العظماء والمقاومين الآحرار المدافعين عن شعوبهم ضد الاحتلال النازي هيه الشهادة في سبيل الله وأوطانهم لقد جسد رئيس الوزراء الفلسطيني وقائد حركة حماس الشهيد اسماعيل هنية كل تلك المعاني من الشجاعة والتضحية والاباء في سبيل تحرير فلسطين. رحمك الله ايها الشهيد.

أخيرا مع "اكرم" الذي كتب. تقبل الله الشهيد القائد اسماعيل هنية في الشهداء ...ورحم الله كل الشهداء في غزة وفلسطين ولبنان و اليمن و العراق. والمقاومة فكرة متجذرة في عمق الأرض، ولن يسقطها اغتيال بعض قادتها، بل سيزيدها قوة وتماسك وعنفوان وإصرار. ولا نامت أعين الجبناء من المتصهينين و المؤيدين للصهاينة.

الإرهاب الإسرائيلي تنقل بين طهران وبيروت. عدوان على العاصمة اللبنانية استهدف مبنى سكنيا. المقاومة في لبنان قالت إن العدوان استهدف قائدا كبيرا في المقاومة. في هذا الفيديو نشاهد ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من التتلعيقات الكثيرة حول العدوان على بيروت، لدينا هنا تعليق من "جواد سلهب" وفيه. اقول للصهاينه اصبحت الفاتورة كبيرة ميناء الحديدة الضاحية الجنوبيه العاصمه طهران جرف الصخر العراق انتظروا الرد عندما قالت ايران محور المقاومه وايران تعني ما تقول.

"محمد علي ياسين" ايضا علق. ليست المقاومة بالأشخاص، هم نهج ومسار وروح مستمرة.. استشهدت الأجسام، ولكن الفكرة والمقاومة تكبر وتستمر حتى التحرير إن شاء الله.

التعليق الأخير من "حمزة مأمون" كتب. استهداف الحُديدة، استهداف الضاحية الجنوبية، واليوم اغتيال القائد اسماعيل هنية والتعدّي على الأمن القومي الإيراني يتجاوز نتنياهو قواعد الإشتباك والخطوط الحمراء ويرفع كوابح التصعيد، الذي ستنتقل على إثره جبهات محور المقاومة نحو مرحلة جديدة؛ يتخللها الرد الذي يتناسب مع حجم العدوان.

من برنامج هاشتاغ نتقدم من الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة بأحر التعازي باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق...