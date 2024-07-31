تداعيات إستشهاد هنية وخيبة أمل الإحتلال بعد 10شهور على العدوان

العالم - بانوراما

وفيما التزم الكيان الاسرائيلي الصمت مقابل جريمة الاغتيال، حمل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مسؤولية الاغتيال لتل أبيب، وأكد أن الثأر لدماء الشهيد هنية واجب على الجمهورية الإسلامية، وأن الكيان الصهيوني مهد باغتيال هنية لنفسه الأرضية لعقاب قاس.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الثلاثمئة بحلول الأول من اب اغسطس؛ في ظل فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه المعلنة وسقوط أقنعة كيان الاحتلال مع استمرار النزيف الاقتصادي والعسكري



وارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي نحو ثلاثة الاف واربعمئة وخمسين مجزرة؛ مخلفا خمسين الف شهيد ومفقود أغلبهم من الأطفال والسيدات.

فيما بدأت الأوبئة تنتشر فى القطاع، الذي دمر الاحتلال ثمانين بالمئة من بنيته التحتية، وأجبر الفلسطينيين العزل على النزوح إلى مدينة رفح، في الوقت الذى فشلت فيه المؤسسات الدولية فى إصدار قرار ملزم لتل ابيب لوقف إطلاق النار في تحد سافر لكل القوانين الدولية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.