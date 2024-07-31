العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم أمام المبنى الذي استهدف الذي استهدفته طائرات العدو الصهيوني ليلة أمس بحالة حريك الاستهداف الذي ادى الى دمار كبير داخل المبنى، حيث ان عمليات الإنقاذ والإغاثة ورفع الانقاض لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

وأوضح مراسلنا إلى أن حزب الله كان قد اصدر البيان الاول الذي أكد فيه أن عمليات البحث عن الضحايا ما زالت مستمرة وتجري بشكل حثيث، كما اكد ان القائد الجهادي فؤاد شكر كان يتواجد في المبنى الذي استهدفته طائرات العدو الصهيوني بثلاثة صواريخ، وحتى هذه اللحظات لا يزال مصير هذا القائد الجهادي مجهولا حتى هذه اللحظات وقال حزب الله بأنه بانتظار إنتهاء عمليات رفع الانقاض.

وأشار مراسلنا إلى إعلان وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة جديدة للشهداء الذين ارتقوا نتيجة للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، كاشفة أن "العدوان أدى إلى سقوط أربعة شهداء مدنيين من بينهم سيدتان وطفلة وطفل وذلك بعد ارتقاء شهيدة من الجرحى في مستشفى الساحل".

وكانت قد أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، أنه "كما بات معروفا قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30-07-2024.

حيث استهدف مبنى سكنيا في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.‏حيث كان القائد الجهادي السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى". ‏

ووقع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.

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