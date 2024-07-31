الحية: إسماعيل هنية بذل حياته من أجل دينه ووطنه

العالم - ايران

واضاف الحيه في كلمة القاها اليوم الاربعاء في طهران ان حماس والشعب الفلسطيني لن يوقفوا مسيرة المقاومة.

وقال ان الحية: الشهيد القائد هنية كان في مكان عام وفي زيارة رسمية، ولم يكن في مكان سري أو بعيدا عن الأضواء واغتياله ليس منجزا استخباريا.

واضاف ان هنية قضى نحبه في ظروف استثنائية وسيفتقده شعبه والأمة لافتا الى انه بذل حياته من أجل دينه ووطنه.

وصرح ان الاحتلال يتحدى العالم بأسره ويريد إحراق المنطقة بالكامل ولهذا أراد أن يضرب في لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر ، متسائلا: أين العالم اليوم الذي يكيل بمئة مكيال ليكبح هذا الكيان؟

وقال الحية ان العدو الصهيوني حاول منذ بداية طوفان الأقصى عزل المقاومة لكنه تفاجأ أن القائد هنية يتنقل في العديد من العواصم.

وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية ردا على سؤال ان صاروخ استهدف الشهيد إسماعيل هنية في غرفته مباشرة وننتظر نتائج التحقيقات ونؤكد أن خيارنا مع العدو الإسرائيلي هو المقاومة.

واكد ان الاحتلال لم يفلح إلا بالقتل والتدمير ويريد إشعال المنطقة بالكامل وقال ان من سيحمل الراية بعد القائد إسماعيل هنية سيسير على نفس الدرب.

وقال الحية: كنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق لكن نتنياهو وضع شروطا جديدة.