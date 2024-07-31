الإرهاب الإسرائيلي من طهران إلى بيروت

العالم – باختصار

الإرهاب الاسرائيلي وصل إلى طهران مع إغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

حركة حماس: هنية إستشهد إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

طهران أعلنت أن التحقيق جار في عملية الاغتيال، مؤكدة أن دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً أبدا.

إسماعيل هنية كان يزور طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

مراقبون: إغتيال هنية يدخل المواجهة مع الإحتلال في مرحلة مختلفة قد تكون كل الخيارات مطروحة فيها.

الإرهاب الإسرائيلي إنتقل إلى لبنان، حيث استهدف مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

حزب الله في بيان أولي: العدوان استهدف مبنى كان يتواجد فيه القيادي في المقاومة فؤاد شكر.

العدوان أدى أيضا إلى استشهاد وإصابة أكثر من 80 شخصا إضافه إلى أضرار كبيرة في المبنى.

جيش الاحتلال قال إن العدوان على بيروت لا يعني أن هناك نية لفتح حرب واسعة مع لبنان.

المقاومة في لبنان كانت حذّرت من أن أي عدوان على الضاحية الجنوبية سيقابله رد على تل أبيب.

مراقبون: تصعيد الإحتلال جاء بدعم ورعاية أمريكية خاصة بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

نتنياهو يحاول جرّ المنطقة إلى حرب مفتوحة تنقذه من مأزقه في قطاع غزة بعد أشهر من الفشل.

مراقبون: رد محور المقاومة سيكون قوياً جدا لكنه لن يمنح نتنياهو فرصة لتنفيذ ما يريده.

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