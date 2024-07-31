بعثة ايران الاممية: الرد على اغتيال هنية سيكون بعمليات خاصة

العالم - ايران

وعلقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة "إكس" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وقالت: الرد على الاغتيال سيكون بعمليات خاصة؛ ولكن أصعب ويبعث على الندم.

وعقب استشهاد هنية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا وأعلنت الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.

وصباح اليوم، أعلن حرس الثورة الاسلامية في إيران استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف صهيوني استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم.

ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".

وجاء الاغتيال خلال زيارة قام بها هنية إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وبعد لقاء جمعه أمس مع قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي، وبعد ساعات من اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أدّى إلى استشهاد وجرح مدنيين، وأعلن الاحتلال أنه محاولة لاغتيال أحد قيادات المقاومة الإسلامية في لبنان.