رغم تحذير نتنياهو..وزير إسرائيلي يعلق على إغتيال هنية

العالم - الاحتلال

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق، إن مكتب نتنياهو طلب من أعضاء الحكومة عدم الإدلاء بأي تصريحات حول اغتيـ ـال هنية.

وعلق وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو، على عملية الاغتيال، وقال إن اغتيال إسماعيل هنية، يجعل العالم أفضل قليلًا.

وكان ذلك أول تعليق لمسؤول إسرائيلي على اغتيال إسماعيل هنية، جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وكتب إلياهو عبر منصة “إكس”: "هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف العالم.. لا مزيد من اتفاقيات "السلام" الاستسلام الوهمية، ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء البشر" على حد قوله.

وزعم أن اليد الحديدية التي ستضربهم، هي التي ستجلب السلام والقليل من الراحة وتعزز قدرات "إسرائيل" على العيش بسلام مع من يرغب في السلام، مضيفًا أن وفاة هنية تجعل العالم أفضل قليلاً.

يذكر، انه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أثار عميحاي إلياهو جدلا كبيرا بعدما صرح لإذاعة إسرائيلية بأن قصف قطاع غزة بقنبلة نووية هو أحد الخيارات المقبولة في رأيه.

وقال في حديث لإذاعة "كول براما" الإسرائيلية إن أحد الخيارات هو إلقاء قنبلة نووية على غزة، رغم أنها في هذه الحالة ستدمر مدن إسرائيلية أيضا، واعتبر أنه "ليس هناك بريء في غزة".

وردا على سؤال عن مصير نحو 250 إسرائيليا أسرتهم كتائب القسام في معركة "طوفان الأقصى" إذا قصف كيان الاحتلال غزة بقنبلة نووية، قال إلياهو "حياتهم ليست أغلى من حياة الجنود الإسرائيليين" الذين قتلوا في الحرب على القطاع، لكن "هناك ثمن للحرب يجب أداؤه"، حسب قوله.

وقد أثارت تصريحاته هذه انتقادات واسعة دفعت نتنياهو إلى استبعاده من اجتماعات الحكومة الأمنية المصغرة (الكابنيت)، واعتبر أن تصريحاته "غير واقعية".

وفي وقت سابق أيضا علق إلياهو على الدمار الهائل الذي أحدثته الغارات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" بالقول إن "المنطقة أصبحت أجمل من ذي قبل".

وفي أغسطس/ آب 2023 اعتبر وزير التراث الإسرائيلي أن على كيان الاحتلال ضم الضفة الغربية المحتلة بأسرع ما يمكن.

وقال إلياهو لإذاعة جيش الاحتلال، إن على الكيان المحتل "فرض السيادة على مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا، وينبغي دفع ذلك بأذكى ما يمكن، وقول هذه الأمور في أي مكان من أجل إنتاج اعتراف دولي بأن هذا المكان لنا".