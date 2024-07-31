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خبير سياسي: الكيان الإسرائيلي يستخدم صواريخ محرمة دولياً

الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد د.هادي محمدي الباحث والمحلل الاستراتيجي من طهران، أن الصواريخ التي حصل عليها الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الامريكية تحوي موادّ متفجرةً من اليورانيوم المحرّم دوليا.

العالم - خاص بالعالم

وأشار محمدي الى أن نتنياهو يقوم بالهروب الى الأمام والإستفادة من الظروف والاوضاع الداخلية في امريكا، ويعلم ان الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تضغط عليه كثيرا.

ولفت محمدي إلى أن الرد على الكيان الصهيوني ضروري وهو سوف يستمر في عدوانه وطغيانه اذا لم يتم الرد عليه وهذا امر ضروري جدا.

وكان قد أكد حرس الثورة الاسلامية أن جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ستلقى ردا قاسيا ومؤلما من ايران ومحور المقاومة، وقال في بيان إن جريمة اغتيال هنية جاءت نتيجة عمل إرهابي اسرائيلي استهدف مكان اقامته بطهران في الساعات الأولى من اليوم الاربعاء، مقدما تعازيه إلى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

وتابع البيان أن العصابة الإرهابية الصهيونية لا تتردد في ارتكاب أي عمل إجرامي لتغطية هزائمها المخزية في غزة، ورأى في الجريمة انتهاكا واضحا للقواعد والقوانين الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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