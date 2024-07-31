شاهد.. مراسل العالم ينعى زميليه الصحفيين في قناة الجزيرة واسماعيل هنية

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في غزة الزميل محمد البلبيسي: نتقبل التعازي منذ صباح هذا اليوم بإستشهاد القائد ورئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية والذي استشهد بعملية اسرائيلية ارهابية صباح اليوم في العاصمة الايرانية طهران، وهذا اليوم هو يوم حزين بإمتياز على الشعب الفلسطيني بفقدان هذا القائد الفذ الكبير الذي خسرته الامتين العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني.

واضاف مراسلنا: هذا القائد الذي ضحى من اجل الاقصى والمسرى والقدس وكان مدافعا عن الامة مصرا على عدم الاعتراف بالإحتلال الاسرائيلي، عمل طويلا لمساندة الشعب الفلسطيني وايضا لحماية سلاح المقاومة الموجه ضد الاحتلال الاسرائيلي، وكان استشهاده صدمة كبيرة خلال هذه الحرب تلقاها الشعب الفلسطيني اليوم، ومنذ ساعات صباح والحزن والصمت والصدمة على وجوه الكثير من الناس.

وقال مراسلنا والحزن يلفه: حصلت اليوم ايضا جريمة اسرائيلية وانا انعى اليوم زملائي الصحفيين صديقي الزميل اسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة الذي استشهد برفقة زميله المصور الذي عملت معه طويلا وهو رامي الريفي الذي افتقده اليوم وكنا نعمل منذ بداية هذا العدوان سويا.

واردف: اليوم "اسرائيل" تغتال هؤلاء الصحفيين بشكل مباشر بجوار منزل رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية وتم استهداف هؤلاء الصحفيين بشكل مباشر ونؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي يصر على استهداف الكلمة واستهداف الصحفي الفلسطيني، الصحفي في غزة هو تحت دائرة الخطر وهو مستهدف دائما، واليوم ارتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان الى 165 صحفيا.