مجلس الأمن القومي الايراني: ردنا على اغتيال هنية سيكون مؤلماً

العالم - ايران

وأصدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، برقية تعزية باستشهاد إسماعيل هنية وتقدم بأحر التعازي إلى قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي والأمة الإيرانية والأمة الإسلامية جمعاء.

وقال أحمديان في هذه الرسالة: إن استشهاد أسطورة مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم الشهيد النبيل إسماعيل هنية، وإن كانت خسارة مؤلمة للغاية، إلا أنها تركت حرارة كبيرة في قلوب الأمة الإسلامية، وخاصة الأمة الإيرانية، لكنها أظهرت أن العدو الصهيونية لا يزال مهزوما ميدانيا ولا أمل له في تحقيق أي شيء في المواجهة المباشرة مع المقاومين، ولذلك رأى أن الاغتيال هو الخيار الوحيد المتبقي.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني: أن الشهيد هنية وصل إلى نقطة النهاية في تطلعاته وباستشهاده دخلت حركة المقاومة الكبرى مرحلة تاريخية؛ وبامر من قائدنا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى أبدا عن حقها في الرد، وستوجه ردا مؤلما للكيان الصهيوني.

وأضاف في الرسالة: أتقدم بأحر التعازي إلى قاىد الثورة والأمة الإيرانية والأمة الإسلامية جمعاء.