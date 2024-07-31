فيديو.. ردود الفعل العربية والاقليمية على اغتيال اسماعيل هنية

العالم - خاص بالعالم

وحذرت ردود الفعل العربية والاقليمية على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ في المجمل، من تداعيات الحادث على مستقبل المنطقة.

وزارة الخارجية السورية؛ اعتبرت ان الكيان الاسرائيلي ارتكب جريمة جديدة بعدوان إرهابي على طهران أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ودانت هذا العدوان السافر والانتهاك الخطير.

وزارة الخارجية الأردنية؛ ايضا دانت بأشد العبارات اغتيال هنية؛ واعتبرت ما حدث جريمة تصعيدية ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة.

وزارة الخارجية العراقية؛ بدورها دانت بأشد العبارات اغتيال هنية؛ واعتبرته عملية عدوانية وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وزارة الخارجية العمانية؛ وصفت الاغتيال بالأمر المؤسف وانه يجب ادانته ولن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار؛ وهو بمثابة انتكاسة خطيرة لقضية السلام.

وزارة الخارجية المصرية؛ دانت من جهتها سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة؛ معتبرة ان هذا ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة؛ وان التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يزيد من تعقيد الموقف؛ في ظل غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة.

وزارة الخارجية القطرية كذلك اعتبرت ان الاغتيالات والتصعيد تطرح السؤال: كيف تجرى مفاوضات يقتل فيها طرف من يفاوضه؟ مشيرة إلى ان السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح الشعوب.

وزارة الخارجية التركية؛ اكدت ان ما جرى في طهران عملية اغتيال دنيئة تهدف إلى مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي؛ وتظهر ان حكومة نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام.

ماليزيا اعتبرت يضا ان اغتيال إسماعيل هنية أحقر جريمة قتل تهدف إلى تدمير محادثات وقف المذبحة في غزة.

اما وزارة الخارجية الباكستانية؛ عبرت عن صدمتها بشدة من توقيت هذا العمل المتهور الذي يتزامن مع تنصيب رئيس إيران؛ وأشارت إلى أنها تنظر بقلق بالغ إلى المغامرات الإسرائيلية المتزايدة في المنطقة.

بدورها أكدت حركة طالبان ان استشهاد هنية خسارة كبيرة للأمة؛ وان استمرار جرائم الكيان الاسرائيلي سيجعل المنطقة أكثر اضطرابا.