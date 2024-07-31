مدن ومحافظات إيران تندد باستهداف الشهيد هنية من قبل الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

وأدانت الجموع المحتشدة في طهران ازدواجية السياسات وصمت المدعين بحقوق الإنسان في الغرب إزاء استشهاد هنية وطالبوا بالانتقام لدم الشهيد.

في مدينة مشهد شمال شرق ايران وتحديدا في العتبة الرضوية المقدسة تم تنظيم مظاهرة شعبية منددة بعملية الاغتيال وسط هتافات الموت لأمريكا و"اسرائيل".

وشهدت مدينة قم تجمع شعبي مندد كما تم رفع راية الثأر الحمراء فوق قبة مسجد 'جمكران' في هذه المدينة المقدسة.

واستنكرت أهالي مدينة إيلام، غرب إيران سلوك تل ابيب الارهابي في استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأدان أهالي محافظة سيستان وبلوشستان العمل الإرهابي ضد الشهيد إسماعيل هنية.. حيث صدر بيان مشترك عن علماء السنة والشيعة في هذه المحافظة منددين بهذه الجريمة.

مظاهرات مماثلة شهدتها مدينة قزوين لإدانة كيان الاحتلال بسبب ارتكابه هذه الجريمة.

وخارج ايران تجمع عدد من أبناء الشعب الباكستاني لإدانة اغتيال الشهيد هنية

وقال حميد لنغهار وهو اعلامي باكستاني:"الكيان الاسرائيلي الغاصب اثبت من خلال اغتياله للشهيد القائد الكبير اسماعيل هنيه على انه يكذب في كل محاولات المفاوضات وهو فقط يسعى لزياده الاجرام وزياده عدوانه ضد ابناء الشعب الفلسطيني العزل الى حين اخلاء فلسطين من شعبها، نناشد جميع الحكومات والانظمة الاسلامية ان تقف وقفه دينية وانسانية ولو لمرة واحدة من خلال دعم الشعب الفلسطيني وان لا يتركوه تحت نيران الاحتلال".



وفي اليمن شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة حاشدة تنديدا باغتيال القائد هنية واحتجت مجموعة من طلاب وأساتذة جامعة صنعاء على الجريمة وعدوان النظام الصهيوني على لبنان والعراق.

كما خرجت في مخيم 'البرج الشمالي' الواقع جنوب لبنان، مظاهرة جماهيرية كبيرة تندد بالعدوان.

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