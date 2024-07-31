شاهد.. تظاهرات غاضبة في الضفة الغربية تطالب بالانتقام لدماء هنية

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ففي مدينة رام الله وبعد ساعات من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خرج الآلاف بتظاهرات عفوية تدعو الى الانتقام لدماء اسماعيل هنية وايضا تدعو المقاومة اللبنانية بالرد على عملية الاغتيال التي تمت ايضا في الاراضي اللبنانية ودعوات ايضا لكتائب القسام بالرد على اغتيال اسماعيل هنية.

المشهد في الاراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ينذر بأن الامور ستذهب الى اتجاهات اخرى.. الشبان الفلسطينيون يخرجون في الشوارع.. اقل ما يمكن ان يقال ان زمن الخوف بالنسبة للكثيرين في الاراضي الفلسطينية قد انتهى وبدأت مرحلة جديدة عنوانها ان المقاومة في نهاية المطاف هي الحل لكل مشاكل الفلسطينيين وعلى رأسها الاحتلال الاسرائيلي الذي يتسبب في هذه المشاكل.