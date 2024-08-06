شاهد.. مسيّرتان لحزب الله تقطعا 20 كيلومتراً داخل الكيان وتنفجر

العالم - خاص بالعالم

فبسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت المقـاومة بهجوم جوي مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة 'شراغا' شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة.‏

هيئة البث الإسرائيلية اعترفت بآن المسيرة التي سقطت على عكا أدت إلى إصابة 6من جنود الجيش الإسرائيلي.

وأقرت إذاعة جيش الاحتلال أنه ولمدة عشر دقائق تقريباً قطعت طائرتان مسيرتان مسافة حوالي20 كيلومتراً داخل الأراضي المحتلة شمال فلسطين وحلقتا على مسار واضح في الطريق إلى الهدف حتى انفجرتا مؤكدة فشل محاولة اعتراض مسيّرات حزب الله ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة ومتوسطة.



وفيما تحدثت تقارير أعلامية إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت بلا توقف في أكثر من20 موقعا شمال فلسطين المحتلة وكذلك في مدينة نهاريا الساحلية ومنطقة عكا وفي الجولان السوري المحتل أكد رئيس بلدية نهاريا أن عدة طائرات حلقت وانفجرت في المدينة ملحقة أضرارا وموقعة إصابات ومشعلة الحرائق والنيران في المنطقة.

وأعلنت مستشفى نهاريا عن استقبالها تسعة عشر شخصا بينها حالات خطرة وعسكريين إثر انفجار مسيرات في نهاريا وعكا في الجليل، هذا فيما قدرإعلام الاحتلال أن هجوم المسيّرات على الجليل الغربي هو تجربة تمهيداً للرد الرسمي لحزب الله والذي سيتضمن سرب من عشرات المسيّرات في آن واحد بحسب تقديره.



وفيما أعلنت المقاومة عن قصفها مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا أعلنت ذاعة جيش الاحتلال عن اندلاع حريق قرب القاعدة شمالي الجولان بعد سقوط وانفجار مسيرات أطلقت من لبنان لمرتين خلال ساعة فقط وتطاير شظاياها.



ومن كريات شمونة والجليل الأعلى إلى نهاريا وجبل الجرمق صدرت تعليمات لمستوطني الشمال بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية و قرب الملاجئ ليستهزء المستوطنون بالمتحدث بأسم جيش الاحتلال معتبرين أن الأخير يتخلى عن سكان الشمال ويترك تعليمات حمايتهم للسلطات المحلية.



وفي إطار عملياتها الروتينية استهدفت ‌‌‌‏المقـاومة ‌‏الإسلامية مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة افيفيم وتجمعاً للجنود قرب موقع بركة ريشا‌‏ وانتشاراً أخر لجنود الاحتلال في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت وكذلك تجمعًا للجنود في تلة الكرنتينا.

.‏كما استهدفت ملالة إسرائـيلية في محيط موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتـلة مما أدى الى ‌‏تدـيرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح.

يذكر أنه واثر خرق طيران الاحتلال الاسرائيلي لجدار الصوت أكثر من مرة في بيروت والجنوب قبيل خطاب الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله رصد الاحتلال وقبل انتهاء الخطاب إطلاق نحو عشرين صاروخا من لبنان تجاه إصبع الجليل واندلاع حريق في مستوطنة 'كريات شمونا'.

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