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300 يوم من المجازر في غزة .. أين العالم منها ؟

الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

بينما يدخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ300 على غزة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب حرب الابادة الجماعية في مختلف مناطق القطاع المحاص منذ 17 عاما تحت مرأى وأعين الغرب ودعاة حقوق الانسان.

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