وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بتونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني

العالم - خاص بالعالم

هكذا لبى متظاهرون تونسيون نداء القائد الشهيد إسماعيل هنية للتظاهر نصرة لغزة ودعما للاسرى اختاروا السفارة الأمريكية للاحتجاج امامها ، هكذا يعرفون المعركة، ليست فقط حربا صهيونية على غزة، بل هي اشمل من ذلك بكثير

وقال صلاح الدين المصري رئيس الرابطة التونسية للتسامح:"هو نداء الشهيد هو نداء الحياة هو نداء الكلام ونداء العزة وجئنا اليوم استجابة لنداء الشهيد اسماعيل هنية جاؤوا ليقول اننا احياء بالانتماء الى الشهداء ونحن احياء بالدفاع عن الاسرى وكرامة الاسرى".



جسدت بعض المتظاهرات صنوف التضحية في غزة و رفعت اعلام دول محور المقاومة ونادى المتظاهرون ان الثأر من قتلة قادة المقاومة حتمي وهو مطلب انساني من أجل إلجام جرائم المحتل ضد الانسانية.

وقال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي:"نحن بانتظار الرد الذي يليق باسماعيل هنية ويليق بالسيد محسن ويليق بكل شهداء فلسطين".

وقال احمد الكحلاوي عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع :"



سيسجل التاريخ ان مقاومة تقدم قادتها شهداء هي الأجدر بدعم الأحرار في كل مكان وهي الحق بالعلو والنصر

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