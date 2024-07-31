مجلس الأمن يبحث تداعيات اغتيال إسماعيل هنية

العالم-الامريكيتان

قالت الأمم المتحدة إن هجومي بيروت وطهران تصعيد خطير، في حين عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الليلة على إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء إن الأمين العام يرى أن هجومي بيروت وطهران يمثلان "تصعيدا خطيرا" للصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف دوجاريك في بيان: "من الواضح على نحو متزايد أن ضبط النفس وحده لا يكفي في هذا الوقت الحساس للغاية. ويحث الأمين العام الجميع على العمل بقوة نحو خفض التصعيد الإقليمي لصالح السلام والاستقرار على المدى الطويل للجميع".

ودعا غوتيريش "أطراف الصراع والمجتمع الدولي إلى تجنب الأنشطة التي من شأنها دفع الشرق الأوسط برمته إلى الحرب".

جلسة لمجلس الأمن

من جانب آخر، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الليلة بناء على طلب إيران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية للمجلس.

وقال متحدث باسم رئاسة المجلس إن طلب إيران لعقد الجلسة حظي بتأييد روسيا والجزائر والصين.

وخلال جلسة مجلس الأمن، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إن الهجمات الأخيرة تشكل تصعيدا خطيرا في الشرق الأوسط، وأضافت أن إيران اتهمت إسرائيل بتنفيذ هجوم انتهك سيادتها والقانون الدولي وأدى إلى استشهاد إسماعيل هنية.

من جهته، أدان مندوب الصين -خلال جلسة مجلس الأمن- اغتيال إسماعيل هنية، مشددا على أن الاغتيال كان محاولة واضحة لتخريب جهود إحلال السلام.

وأضاف أن "سبب ما نحن فيه حاليا هو العجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، داعيا إلى الامتثال فورا لقرارات مجلس الأمن.

بدوره، قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن إن المنطقة تشهد "لحظة خطر شديد وتقف على حافة الكارثة"، مشددا على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إزاء هذا القدر من إراقة الدماء وازدراء القانون الدولي.

ودعا مندوب الجزائر إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية.

رسالة إيران للأمم المتحدة

وفي رسالة وجهها سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد ايرفاني إلى المجلس، أدانت طهران "عدوان النظام الصهيوني المتمثل في اغتيال هنية"، وأكدت أن هذا "العمل الإرهابي يأتي ضمن عمليات اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية والإبادة الجماعية للفلسطينيين".

ودعت إيران المجلس إلى أن "يدين بوضوح وبحزم الأعمال العدوانية والهجمات الإرهابية للنظام الإسرائيلي ضد سيادة إيران وسلامتها الإقليمية، وكذلك الأعمال العدوانية الأخيرة ضد سيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية".

كما دعت إلى "اتخاذ خطوات فورية لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك إمكان فرض عقوبات وإجراءات أخرى لمنع وقوع هجمات أخرى".

وأشارت إلى أنه "لا يمكن تجاهل دور الولايات المتحدة الأميركية الحليف الإستراتيجي والداعم للنظام الإسرائيلي، في هذا الحادث الفظيع". مؤكدة أن هذا الحادث لم يكن ليحدث لولا موافقة الولايات المتحدة ودعمها الاستخباراتي.