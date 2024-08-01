الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة

العالم-الامريكيتان

وقال مادورو في تعليقاته للصحفيين بعد احتجاجات ضد إعادة انتخابه أسفرت عن مقتل 16 شخصًا: "أيديهم ملطخة بالدماء".

وأشار مادورو إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو ومرشحها إدموندو غونزاليس أوروثيا، قائلاً: "لن يصلوا أبدًا إلى السلطة السياسية. أؤكد لكم وأعلم ما أقول، هؤلاء المجرمون لن يصلوا إليها أبدًا".

وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 في المئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.