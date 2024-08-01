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المرجع مكارم شيرازي يدعو لمعاقبة الكيان الصهيوني بشدة 

المرجع مكارم شيرازي يدعو لمعاقبة الكيان الصهيوني بشدة 
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

 أدان المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي، اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال: من الضروري أن تعاقب القوات العسكرية والأمنية القوية في إيران العدو الحاقد بكل شدة انتقاما لدم ضيف إيران الإسلامية.

العالم - ايران

وجاء في رسالة نشرها المكتب الإعلامي لآية الله مكارم شيرازي الاربعاء: نبأ الاغتيال الجبان واستشهاد الاخ المجاهد السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعدد من من قادة ومجاهدي جبهة المقاومة في لبنان والعراق كان باعثا على الاسى والاسف.

وأضاف: إن مقاومة شعوب المنطقة المسلمة وحركتها المجاهدة ضد المعتدين والمحتلين، جعلت العدو الصهيوني يائسا لدرجة أنه أطاح بسمعته الزائفة، بانتهاكه كافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية والإنسانية، فمن جهة يحاول التغطية على ضعفه بقصف وقتل العزل والنساء والأطفال المظلومين، ومن ناحية أخرى يحاول إضعاف جبهة المقاومة من خلال اغتيال قادة المقاومة.

وأضاف آية الله مكارم شيرازي: ولكن كما وعد الله تعالى سيبلغ المؤمنون احدى الحسنيين اما حلاوة النصر واما سعادة الشهادة وكلاهما زاخران بالخير ، ولكن ما ينتظر الظالمين هو الهزيمة والعذاب الإلهي الذي سيحل بهم على أيدي الأمة الإسلامية إن شاء الله.

وتابع: بالطبع، من الضروري أن تقوم القوات العسكرية والأمنية القوية في إيران بمعاقبة العدو الحاقد بكل شدة انتقاما لدم ضيف إيران الإسلامية الذي اريق ظلما.

وفي الختام دعا المرجع الديني، الباري تعالى بالدرجات العلى للشهداء، والصبر والاجر لذويهم خاصة شعب فلسطين المظلوم، والعزة والقوة للأمة الإسلامية.

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