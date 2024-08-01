بالفيديو.. طهران تشيع الشهيد القائد الفلسطيني اسماعيل هنية

العالم - مراسلون

واضافت مراسلتنا انه سقام صلاة الميت من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي على جثامين الشهدين اسماعيل هنية ومرافقه في الساعة الثامنة ونصف بجامعة طهران ومن ثم سيشيع الشهداء الى ساحة ازادي (ساحة الحرية).

واضافت انه حضر لتشييع الشهيد هنية القادة والسياسيين ورجال الدين والعلماء بالاضافة الى مواطنين من كافة الاطياف والرجال والنساء رافعين لافتيات تشيد به واعلام محور المقاومة ويطالبون بالرد السريع ومن المجتمع الدولي محاسبة الكيان الصهيوني واغتيالاته السياسية.

وكان الشهيد السعيد قد تعرض لعملية اغتيال جبانة من قبل الكيان الصهيوني فجر امس الاربعاء، وهو يزور العاصمة طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان.

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