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الحية: دم إسماعيل هنية سيسير على طريق وحدة الأمة

الحية: دم إسماعيل هنية سيسير على طريق وحدة الأمة
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أن دم إسماعيل هنية سيسير على طريق وحدة الأمة والمقاومة نحو تحرير فلسطين والقدس.

العالم _ فلسطين

وقال الحية في كلمة له خلال مراسم تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية بطهران ان العدو الصهيوني بجريمته الجديدة أظهر للعالم مجددا أن الكيان الصهيوني هو مصدر الشر والظلم وعدم الاستقرار.

وتابع الحية انه إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم.

ونوه الى ان شعار إسماعيل هنية لن نعترف بإسرائيل سيظل شعارنا دائما، مضيفا:"نعاهد أمتنا على أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيوني".

وقال الحية ان الكيان الصهيوني أثار غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم باغتيال إسماعيل هنية، مؤكدا ان العدو الصهيوني بجريمته الجديدة أظهر للعالم مجددا أن الكيان الصهيوني هو مصدر الشر والظلم وعدم الاستقرار.

واكد القيادي في حماس أن دم إسماعيل هنية سيسير على طريق وحدة الأمة والمقاومة نحو تحرير فلسطين والقدس و أن شعار هنية لن نعترف بإسرائيل سيبقى شعارا خالدا في هذه الامة.

هذا وبدات مراسم تشييع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الخميس، في العاصمة الايرانية طهران .

وكان الشهيد السعيد قد تعرض لعملية اغتيال جبانة من قبل الكيان الصهيوني فجر امس الاربعاء، وهو يزور العاصمة طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان .

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المرجع مكارم شيرازي يدعو لمعاقبة الكيان الصهيوني بشدة 