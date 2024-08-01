الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

جريمة اغتيال الشهيد هنية والرد القاسي المنتظر

الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ جريمة اغتيال الكيان للشهيد هنية في طهران بعد العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت وما نتج عنه؟

العالم مع الحدث

ماذا عن كلام قائد الثورة الإسلامية حول واجب الثأر لدماء من استشهد ومعاقبة الكيان بقسوة؟

ما أهمية تاكيد القسام بأن العدو سيدفع ثمن عدوانه من دمائه في غزة والضفة وداخل الكيان وكل مكان؟

هل يهرب الاحتلال إلى الأمام عبر محاولته إشعال المنطقة بعد فشله بحسب نائب رئيس الحركة خليل الحية؟

هل يدرك الكيان ما الذي ينتظره بعد جريمة الاغتيال في طهران والعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف معقل لكتائب حزب الله العراق؟

وتستضيف الحلقة في الاستوديو ببيروت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبوسامر موسى، ومن رام الله الباحث بالشؤون الإسرائيلية سعد نمر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بالفيديو / صلاة قائد الثورة الاسلامية على جثمان الشهيد هنية وتوديعه

بالفيديو.. طهران تشيع الشهيد القائد الفلسطيني اسماعيل هنية

قاليباف: من واجبنا الرد على جريمة اغتيال هنية في الزمان والمكان المناسبين

مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد