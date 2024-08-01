جريمة اغتيال الشهيد هنية والرد القاسي المنتظر

العالم – مع الحدث

ماذا عن كلام قائد الثورة الإسلامية حول واجب الثأر لدماء من استشهد ومعاقبة الكيان بقسوة؟

ما أهمية تاكيد القسام بأن العدو سيدفع ثمن عدوانه من دمائه في غزة والضفة وداخل الكيان وكل مكان؟

هل يهرب الاحتلال إلى الأمام عبر محاولته إشعال المنطقة بعد فشله بحسب نائب رئيس الحركة خليل الحية؟

هل يدرك الكيان ما الذي ينتظره بعد جريمة الاغتيال في طهران والعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف معقل لكتائب حزب الله العراق؟

وتستضيف الحلقة في الاستوديو ببيروت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبوسامر موسى، ومن رام الله الباحث بالشؤون الإسرائيلية سعد نمر.

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