الاحتلال يتلقف توجيهات قائد الثورة بشكل واسع ويتجاهل اغتيال هنية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل خضر شاهين أنه لم يكن هناك أي تبني رسمي اتجاه اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، أو أي حديث حول عملية الاغتيال من أي مسؤول في كيان الاحتلال.

وأضاف: هذا ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية عندما خرج بإطلالة أمام المراسلين وسئل عن ذلك فقال ليس هناك من تعليق، وتم التركيز حول حادثة اغتيال الحاج محسن في الضاحية الجنوبية.

وأكد أنه حتى عندما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الصحفيين بعد اجتماع استمر لأكثر من ساعتين بوزارة الحرب في تل أبيب تطرق إلى أن هناك استهدافات من الجيش الإسرائيلي للحوثيين ولبنان وحماس، ولكن لم يشر إلى حادثة اغتيال السيد إسماعيل هنية.

ولفت إلى أن التوجيهات التي صدرت من القائد الأعلى للثورة الإسلامية قد تناقلتها الصحافة العبرية نقلا عن مسؤولين إيرانيين بأن السيد القائد قد أعطى القرار والأوامر بالرد على حادثة اغتيال اسماعيل هنية والاعتداء على السيادة الإيرانية، وقال: هذا الخبر انتشر بشكل كبير جداً وكان له أثر كبير على الداخل الإسرائيلي ورفع حالة التأهب.

وأشار إلى أن الرئيس الأركان الجيش الإسرائيلي ووزير الحرب تحدثوا بأن هناك استعداد سواء باتجاه الجبهة اللبنانية أو جبهات أخرى، إضافة إلى الوضع الداخلي سواء في حيفا أو صفد ودعوات للبلديات لرفع التأهب في الجبهة الداخلية واستعداد الإسرائيلين لاحتمال تصعيد محتمل في الأيام القادمة.

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