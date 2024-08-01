شاهد.. المواطنون الايرانيون يطالبون بالثأر لدم الشهيد هنية

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي سيؤم صلاة الميت على جثمان الشهيد السعيد اسماعيل هنية وسيبدأ التشييع من جامعة طهران إلى ساحة الحرية (آزادي) قبل ان ينقل جثمان الشهيد الى قطر لدفنه.

وتابع انه بات واضح ضرورة اتخاذ خطوات من العالم وخاصة الدول الاسلامية لمواجهة هذا الكيان المحتل، مشيرا الى ان المواطنيين الايرانيون يطالبون بالثأر ،ومن المفترض ان يكون هذا الثأر مدروسا ليتلقى الكيان الصهيوني ضربة كبيرة.

وكان الشهيد السعيد قد تعرض لعملية اغتيال جبانة من قبل الكيان الصهيوني فجر امس الاربعاء، وهو يزور العاصمة طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان .

وكانت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اعلنت في بيان الحداد العام لثلاثة ايام .

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