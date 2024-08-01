لبنان: "إسرائيل" تسعى إلى حرب إقليمية

العالم - لبنان
وشدد المندوب خلال الجلسة الطارئة للمجلس على أن "الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت استهدف منطقة سكنية"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء يشكل تصعيدا خطيرا".
وأضاف: "من المفارقة أن قاتل آلاف الأطفال في غزة يتباكى على أطفال مجدل شمس".
وأدى العدوان الذي استهدف أحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح حوالي 80.
ومساء يوم أمس الأربعاء، نعى "حزب الله" شكر، وقال في بيان: "بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله، نزف القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) شهيدا كبيرا على طريق القدس".