الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان: "إسرائيل" تسعى إلى حرب إقليمية

لبنان:
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

قال مندوب لبنان لدى مجلس الأمن الدولي إن الكيان الصهيوني يسعى لجر المنطقة إلى حرب إقليمية ذات نتائج كارثية"، ذلك عقب اغتيال القيادي في "حزب الله" القائد الجهادي الشهيد فؤاد شكر والقائد في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الشهيد إسماعيل هنية.

العالم - لبنان

وشدد المندوب خلال الجلسة الطارئة للمجلس على أن "الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت استهدف منطقة سكنية"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء يشكل تصعيدا خطيرا".

وأضاف: "من المفارقة أن قاتل آلاف الأطفال في غزة يتباكى على أطفال مجدل شمس".

وأدى العدوان الذي استهدف أحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح حوالي 80.

ومساء يوم أمس الأربعاء، نعى "حزب الله" شكر، وقال في بيان: "بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله، نزف القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز ‏والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) ‎ ‎شهيدا كبيرا على طريق القدس".

روابط ذات صلة

كلمة للسيد نصرالله عصر اليوم في تشييع القائد الجهادي “السيد محسن شكر”

جريمة اغتيال الشهيد هنية والرد القاسي المنتظر

الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات