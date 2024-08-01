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فيديو: استهداف التحشدات الصهيونية شرق جحر الديك بصواريخ "SK-8"

الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

 نشر الإعلام الحربي في كتائب القسام مشاهد من استهداف التحشدات الصهيونية شرق جحر الديك بصواريخ "SK-8" قصيرة المدى بالاشتراك مع سرايا القدس.

العالم - فلسطين

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