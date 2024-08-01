استهداف طهران ضوء أخضر أميركي على توسيع دائرة جغرافيا الاشتباك + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أكد أبوسامر موسى أنه لا يمكن النظر إلى حدث اغتيال الشهيد القائد هنية وقبل ذلك قصف ضاحية بيروت إلا من زاوية واحدة وهي زاوية الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار إلى أن ما استوقف الجميع أن نتنياهو وبدل أن يعامل كمجرم حرب ولا يرحب به، لكن كان الترحيب بحفاوة كبيرة بحيث أنه أثناء خطابه وقف له الكونغرس ما يقارب أكثر من 50 مرة مع التصفيق، مبينا: بمعنى آخر أن هذا الكونغرس يرحب بقاتل، كما أن أعضاء الكونغرس يعتبرون مشاركين بشكل أساسي بقتل الأطفال.

ونوه إلى أن نتنياهو وبعد رجوعه إلى منطقة الشرق الأوسط مباشرة بادر بالاعتداء على الضاحية الجنوبية، وأضاف: هو يعلم علم اليقين ما معنى استهداف الضاحية، وما معنى كلام السيد الذي كان واضحا بأن الضاحية وبيروت يعادلان تل أبيب.

وشدد على أن نتنياهو وبعد هذه المحاولة قد وسع الاستهداف وقام باستهداف طهران بشكل مباشر، لافتا إلى أن هذا: إنما يدل على أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً وموافقة أميركية وبل تحريض أميركي على توسيع دائرة جغرافيا الاشتباك.

وقال أبوسامر موسى أن إيران حينما تقول فهي تفعل، وسبق ذلك في بعض الأمور بعد اغتيال القائد سليماني والمهندس في العراق وكذلك تم قصف القنصلية في سوريا حيث هددت بالثأر والرد وفعلت ذلك.

وشدد على أن: من حق هذا البلد أن يثأر لدماء هؤلاء الشهداء ويثأر لكرامته وعزته، فحينما يقول السيد الخامنئي والرئيس الايراني إننا سندافع وسنلقن هذا العدو فهذه رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي باستهدافه، لأنه تخطى كل الأمور الحمر وبالتالي أصبحت الأمور مفتوحة.

وخلص إلى القول: كما قال اليمني وكما قال السيدحسن لن تكون هناك حدود لعملية الرد وتلقين هذا العدو الدرس القوي والحاسم تجاه هذه الجريمة النكراء التي استهدفتت التراب الإيراني.

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