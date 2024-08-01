استعدادات أمنية وخدمية مكثفة في العراق لتأمين زيارة الأربعين

العالم - العراق

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتوزيع المهام على القطعات، والتأكيد على التنسيق والتعاون المشترك في تنفيذ مفردات الخطة، مع الاهتمام بالجانب الخدمي، وتسهيل وتسريع آلية نقل الزائرين عبر محاور كربلاء.

فيما أوضح قائد فرقة العباس القتالية، المجاهد ميثم الزيدي، أن الاجتماع اليوم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، باعتبار أن مسيرة المشي المليونية قد انطلقت فعلاً من أقصى جنوب العراق من ضفاف البحر بقضاء الفاو، والسيل الهادر للزائرين الكرام متجة إلى كربلاء المقدسة.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك، هناك توقعات بدخول أعداد مليونية من الزائرين عبر المنافذ الحدودية، حيث ستستقبلهم الفرقة بالخدمات من المنافذ وحتى المراقد المقدسة في المنطقة الحيوية بكربلاء المقدسة. وذلك بدعم غير محدود من العتبة العباسية المقدسة.